Le pont Cotelle à Olivet rouvre à la circulation après deux ans de travaux

Le pont Cotelle à Olivet a rouvert à la circulation ce samedi 1er avril. Il aura donc fallu plus de deux ans de travaux pour enfin pouvoir à nouveau franchir le Loiret à cet endroit où il a été difficile de trouver des solutions à toutes les contraintes imposées par la construction de ce nouvel ouvrage. Quatre étapes ont été nécessaires : d'abord l'installation des nouveaux réseaux sous le Loiret (gaz, eau et électricité), puis la déconstruction des deux anciennes passerelles, ensuite bâtir le nouveau pont lui-même (presque une année de travaux) et enfin refaire toute la voirie d'accès.

ⓘ Publicité

Apaiser la circulation sur la RD2020

Avec la réouverture du pont Cotelle, le trafic de la RD2020 autour du Zénith et de CO'Met, devrait être enfin quelque peu désengorgé. "Je suis convaincu que l'on va retrouver le flux de véhicules très rapidement mais l'objectif n'est pas forcément de retrouver les 8.600 voitures qui passaient auparavant chaque jour. Nous mettons aussi en œuvre ici le plan vélo de la Métropole" explique Matthieu Schlesinger, le maire d'Olivet. L'ouvrage est en effet désormais sécurisé pour les piétons et les vélos mais la circulation des voitures y reste limitée à 50 km/h.

Le marie d'Olivet Matthieu Schlesinger inaugure le nouveau pont Cotelle. © Radio France - Vincent Giraldo

Autre contrainte très importante du chantier, l'environnement avec le respect de la loi sur l'eau et la géologie du lieu. Il a fallu renforcer la pile nord du pont ce que explique les deux mois et demi de retard de livraison. Plus aucun des anciens piliers de l'ancien ouvrage n'est aujourd'hui présent dans le Loiret. L'espace de navigation sur la rivière a été entièrement libérée.

"Nous avions d'énormes masses d'eau à gérer. Nous sommes tombés sur des zones de faiblesses et donc le sous-sol a été renforcé. C'est ce qu'on appelle un aléa karstique" confirme Christophe Robert, responsable du pôle ouvrages d'arts pour la Métropole d'Orléans.

Le coût de construction du nouveau pont Cotelle a été dépassé de 1,2 million d'euros. Il était initialement de 8 millions d'euros. Un dépassement entièrement dû à l'inflation sur le prix des matériaux précise la Métropole.