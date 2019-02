Le pont d'Amboise en partie rendu à la circulation

Indre-et-Loire, France

A Amboise ce weekend les automobilistes amboisiens ont retrouvé le chemin de leur pont qui a en partie rouvert après trois mois de grands travaux. C'est toute la partie Sud du pont Maréchal Leclerc qui a été refaite à neuf : le revêtement est un billard et les trottoirs sont élargis. De part et d'autre de la route, il y a maintenant un espace piétons et un espace cycliste, au milieu les voitures peuvent rouler jusqu'au centre du pont pour se rendre à l'île d'Or. En revanche toute la partie Nord est encore en travaux et donc inaccessible, et pour rejoindre le centre-ville par le Nord, il faudra encore faire 3 kms jusqu'au pont Debré pendant trois mois.

L'enrobé est neuf, l'espace piéton et celui réservé aux vélos aussi ce qui donne de l'attrait au pont et qui séduit cette touriste parisienne: "j'ai grand plaisir à découvrir un pont totalement rénové, avec des espaces piétonniers un peu plus larges, qui mériteraient d'être encore plus larges d'ailleurs. L'idéal pour moi ce serait que tout devienne piétonnier un jour..."

Le point de vue est équivalent chez ce couple venu en ballade à Amboise depuis Montereau en Seine-et-Marne: "çà paraît très bien à part qu'on n'a pas encore remarqué qu'on avait un côté piéton, un côté vélo. Une petite barrière aurait peut-être été nécessaire, je vous dis pas qu'un jour il n'y aura pas une petite embardée et qu'il n'y aura pas un piéton d'écrasé, après tout..." Bien vu! La mairie a prévu l'installation prochaine d'un garde-corps.

Beaucoup plus critiques que les touristes, ces Amboisiens rencontrés sur le pont: "la piste cyclable a été placée du côté du château, et donc les personnes qui veulent faire des photos se mettent instinctivement sur la piste cyclable, cela va poser un problème c'est sûr." "D'emblée je pense que ni le trottoir piéton, ni le trottoir vélos sont assez larges."

Pas assez d'espaces, pas assez de signalétique, et pas encore de main courante. Selon le maire, tout cela reste à faire. Il annonce qu'il y aura aussi bientôt la pose des candélabres et la réhausse du parapet du pont. Tant que la main courante ou le garde-corps de la piste cyclable n'est pas posé, les cyclistes devront rouler sur la route. L'an dernier, le début des travaux du pont Maréchal Leclerc avait provoqué tollé des commerçants inquiets de voir le pont interdit à la circulation. Il l'est encore dans sa partie Nord jusqu'au mois de mai. D'ici, là les automobilistes devront continuer à faire un détour de 3kms pour traverser la Loire par le pont Debré.