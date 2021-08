Le pont de Bénouville rouvert à la circulation

Voitures et poids lourds peuvent de nouveau emprunter le Pegasus Bridge au nord de Caen. Il a rouvert ce mardi après-midi. Le pont de Bénouville était bloqué depuis lundi soir et un incident technique survenu lors d'une manœuvre.

Le pont de Bénouville a rouvert ce mardi après-midi : les voitures et les poids lourds peuvent de nouveau l'emprunter. L'incident technique survenu lundi lors d'une manœuvre pour permettre le passage d'un bateau a été temporairement réglé.

Des réparations provisoires

C'est lors de son ouverture pour permettre la navigation maritime que l'incident technique est survenu. Dans un communiqué de presse, les Ports de Normandie indique qu'il s'agit d'un "problème mécanique dans le chemin de câble qui accompagne les manœuvres du pont". Le remplacement des pièces défectueuses a pu être réalisé mais ces réparations ne sont que provisoires et nécessiteront des travaux plus importants ultérieurement. Il faudra définitivement remplacer les pièces et câbles endommagés.

Le Pegasus Bridge en "mode dégradé"

En attendant que ces réparations pérennes puissent être menées, le pont de Bénouville est de nouveau ouvert à la circulation des voitures et des poids-lourds. Son fonctionnement reste toutefois "en mode dégradé". Les manœuvres seront plus longues et moins fréquentes car désormais réalisées par un agent présent sur place.

Une ouverture du pont à heures fixes

Pour la navigation maritime, le pont ouvrira à heures fixes et ce seront les mêmes horaires pour les flux montants et descendants sur le canal. L'ouverture du pont est programmée 3 fois par jour, à 10h10, 13h30 et 16h30.

Pour suivre en temps réel la circulation sur le Pegasus Bridge, vous pouvez vous connecter sur l'application citykomi.