Le pont de Brignoud, incendié en avril, rouvert à la circulation des véhicules légers d'ici la fin décembre

"Nous ne voulons pas être plus précis sur la date de réouverture du pont pour l'instant" nous a confié, ce mardi matin, sous un ciel pluvieux, le président du département, Jean-Pierre Barbier. "Mais on tiendra les délais."

ⓘ Publicité

Réouverture du pont de Brignoud, aux voitures, d'ici fin décembre

Avec les élus du Grésivaudan, il était en visite de chantier sur le pont de Brignoud, toujours en travaux. Mais bonne nouvelle, le planning est respecté et le pont devrait rouvrir aux véhicules légers, mais pas aux poids-lourds, dans les deux sens de circulation d'ici la fin de l'année.

Le pont de Brignoud avait été détruit par un incendie criminel le 29 avril dernier . Avant l'incendie, 27 000 véhicules empruntaient l'ouvrage chaque jour.

Bernard Perazio, vice-président du département, en charge des routes, fait le point technique : "On a une structure béton qui a été très impactée au niveau de sa résistance par l'incendie. Les carottages faits dans le béton montraient des défaillances. Donc, on rattrape ces défaillances en mettant une structure acier qui quadrille le pont et par-dessus, on a un caillebottis en acier__, ce que l'on appelle un platelage, en acier galvanisé, qui va servir de voie de roulement pour les véhicules légers, voitures, motos, qui fréquenteront l'ouvrage en attendant la construction d'un nouveau pont, qui sera terminé en 2026. Pour ne pas abimer cette structure, on compte sur les automobilistes pour qu'ils roulent au pas!"

Il faudra donc rouler à 30 km/h maxi sur le pont.

Les ouvriers à pied d'œuvre ce matin sur le pont de Brignoud © Radio France - Véronique Pueyo

Jean-Pierre Barbier, président du département, est confiant et a le sourire : " On est dans les temps pour terminer ce chantier, comme on l'avait dit, d'ici fin décembre. On va mettre un portique pour interdire le passage des poids-lourds, les plus de 3T5. Vélos et piétons pourront toujours passer sur les bas-côtés de la chaussée. Je remercie tous les services du département qui ont fait un travail remarquable en un temps record. Aujourd'hui on est sur un dispositif expérimental qui n'a jamais été fait en France mais tout se déroule comme prévu."

Un million d'euros de travaux

Henri Baile, président de la communauté de communes du Grésivaudan explique que la réouverture du pont aux véhicules légers est capital : "C'est important que ce pont provisoire rouvre pour la sécurité, car les accès à Saint-Ismier et au Touvet sont engorgés aux heures de pointe et c'est accidentogène. Il y a aussi l'aspect fluidité de la circulation pour les habitants du Grésivaudan, les entreprises et puis l'aspect économique, pour les commerces mais aussi pour l'accès aux stations de Belledonne qui vont ouvrir bientôt, comme le Collet d'Allevard et les 7 Laux."

Coût des travaux actuels : 1 million d'euros

Précisons que parallèlement, un nouveau pont sera construit plus loin pour une ouverture en 2026, et cette fois, les poids lourds pourront l'emprunter. Budget prévisionnel, hors taxe, entre 12 et 16 millions d'euros.