Le pont de Canet ouvrira bien le 4 août comme prévu. En travaux depuis mi-avril et la rupture d'un des câbles métalliques, le pont rouge suspendu au dessus de l'Hérault doit encore subir des réparations en 2018 mais pas question de le fermer à nouveau à la circulation assure le département.

Le Pont de Canet ne fermera pas après le mois d'août. Depuis quelques jours une information circulait dans le village et aux alentours notamment auprès des commerçants très touchées par sa fermeture.

Aucune voiture ne peut circuler sur le pont rouge suspendu au dessus de l'Hérault depuis mi-avril suite à la rupture d'un des câbles métalliques. Il permet d'entrer dans la commune de Canet depuis Montpellier.

Encore des travaux mais pas de fermeture

La circulation reprendra bien le 4 août comme initialement prévu. Et même si les travaux continueront, les voitures pourront circuler normalement : "au printemps 2018 ou un peu plus tard, une phase de réparation commencera. Elle durera un an et se fera sous circulation" détaille Dominique Jaumard, en charge des routes au Conseil Départemental de l'Hérault.

