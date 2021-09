Le pont de Colombelles réparé après une journée de fermeture

Après une journée de panne, le pont de Colombelles est de nouveau ouvert à la circulation ce mercredi après-midi. "Les équipes de Ports de Normandie immédiatement dépêchées sur place ont rapidement identifié qu’il s’agissait d’une défaillance de l’une des pièces du système d’embrayage. Elles ont procédé dans la journée à son remplacement et aux tests, ce qui a permis de rouvrir le pont", indique le gestionnaire dans un communiqué.

La circulation dans l'agglomération caennaise a été fortement perturbée à cause cette panne, qui s'est ajoutée aux travaux sur le viaduc de Calix. Un nouvel ouvrage doit remplacer le pont de Colombelles en 2023. Il s’installera en aval de l’existant, vers Blainville-sur-Orne et la mer, à environ une quarantaine de mètres. Chaque jour, plus de 16 000 véhicules traversent le pont construit en 1958, qui constitue un axe majeur de circulation de l'agglomération caennaise.