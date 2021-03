Le pont de Groléjac partiellement fermé à la circulation en Dordogne

Une déviation du pont de Groléjac sur la départementale 704, entre Sarlat et Gourdon, va être mise en place en journée du lundi 15 au jeudi 18 mars. La route sera déviée de 8 heures à 16 heures 30, puis rouverte en soirée.

Le Conseil départemental de la Dordogne réalise un diagnostic des bétons du pont de Grojélac.

La déviation empruntera la RD50 entre Groléjac et Saint-Julien-de-Lampon, puis la RD61 entre Saint-Julien-de-Lampon et Rouffillac à Carlux et la RD703 entre Roufillac et Carsac-Aillac.