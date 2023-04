Dordogne : le pont de Groléjac ferme pour travaux, un détour de 15 km pour les habitants jusqu'en 2024

À partir de ce lundi, vous ne pourrez plus emprunter le pont de Groléjac en Dordogne. Ce dernier, qui permet de traverser la rivière du même nom, ferme pendant 11 mois pour des travaux. Il est très emprunté par les habitants des deux rives et notamment par ceux de Groléjac, Carsac-Aillac ou encore Veyrignac.

ⓘ Publicité

Environ 15 km de détour

Pour traverser la Dordogne, deux itinéraires de déviation sont mis en place par le département par Vitrac et par Saint-Julien-de-Lampon. Ils impliquent des détours et des temps de trajets rallongés. Céline, aide-soignante, a calculé pour emmener son fils à l'école "je vais devoir faire 14 kilomètres au lieu deux. Cela va être un petit peu compliqué pendant une année, on va s'organiser avec mon fils".

Deux déviations sont mises en place pour traverser la Dordogne. - Département de la Dordogne

Malgré les contraintes, la jeune femme se satisfait de ce grand chantier "On aura un beau pont à la fin des travaux et de toute façon, il fallait les faire. Le pont était endommagé et on ne veut pas qu'il arrive un accident". Le département de la Dordogne engage ses travaux, car le pont de Groléjac est ancien (il a été construit en 1932) et il présente un certain nombre de "pathologies", c'est-à-dire de désordres. Il ne peut pas accueillir les camions de plus de 12 tonnes et un seul poids-lourd peut traverser à la fois. Le chantier doit permettre de reconstruire les voies du pont. Elles seront plus larges pour permettre en même temps le passage de tous les véhicules, mais aussi avec des trottoirs pour les piétons.

Les commerçants et les agriculteurs s'adaptent

En attendant, Dominique, gérant du restaurant le Bon Moment, a dit au-revoir à ses clients. Ce vendredi 31 mars, il a organisé "un repas d'adieu" avec 35 convives venus spécialement pour l'occasion : "ils ne pourront pas repasser après et puis, comme tous les commerçants du secteur, on ne sait pas comment cela va faire. On est tous logés à la même enseigne, car on ne sait pas comment ça reprendra après". L'inquiétude ici, c'est qu'en près d'un an de travaux, les clients ne reviennent pas.

Pierre, agriculteur à Groléjac a décidé de laisser vide son bâtiment d'élevage de canard. Il est installé à Veyrignac mais le bâtiment est à Carsac, de l'autre côté de la Dordogne. Avec les travaux, cela va lui revenir à 120 kilomètres par jour en tracteur pour s'occuper de ses 2.000 canards : "Une fois le matin, une fois le soir et une autre fois pour venir avec le tracteur pour le paillage des canards, si vous faites le calcul ça dépasse les 120 kilomètres".

Le bâtiment d'élevage restera donc vide pendant presque une année. L'agriculteur qui estime qu'ils sont cinq dans cette situation, espère que le département va compenser le manque à gagner.

Des parkings de covoiturage mis en place

La mairie de Groléjac et le groupe "l'Hirondelle de Groléjac" tiennent informés les riverains et les habitants du secteur du chantier. Le groupe "l'Hirondelle de Groléjac" invite les habitants à se réunir le dimanche 9 avril pour une photo souvenir prise avec un drone devant le pont avant que le pont perde ses arches et ne soit transformé par les travaux.

Les deux mairies ont ouvert des parkings de covoiturage pour les habitants sur le parking de la mairie de Groléjac et sur le parking de la salle des fêtes de Carsac afin de faciliter les déplacements.