Le pont de Groléjac en Dordogne fermé ce début de semaine avant une longue fermeture en avril

Ce lundi, les riverains des deux communes de Groléjac et Carsac, séparées de quelques kilomètres, vont avoir un petit aperçu de ce qui les attend à partir du mois d'avril. Le pont sera fermé à la circulation toute la journée de lundi et mardi à partir de 7 heures et si ça ne suffit pas, jusqu'au mercredi 15 février à 7 heures. Il s'agit de préparer le chantier qui va s'installer à compter du 3 avril et pour près d'un an. La traversée sera impossible pendant tout ce temps.

Le chantier est en préparation © Radio France - Valérie Déjean

Des déviations mises en place à plus de 15 kilomètres

Pour tout ceux qui empruntent régulièrement ce pont, il va falloir faire de longs détours. Ils pourront traverser la Dordogne à Saint Julien de Lampon en amont, et à Cénac en aval. Le parcours sera donc majoré de plus de 15 kilomètres. Ces travaux risquent aussi de compliquer la saison touristique dans ce coin du Périgord Noir, à la frontière du Lot. Mais personne ne met en doute la nécessité de consolider cet ouvrage.

Le chantier du pont de Groléjac est en cours d'installation © Radio France - Valérie Déjean

Les commerçants et les artisans qui craignent les conséquences économiques de ces travaux attendent des dédommagements du Conseil Départemental de la Dordogne. La mairie de Groléjac, à travers plusieurs outils de communications dont Panneau Pocket (Groléjac), ou "l'hirondelle de Groléjac", s'engage à communiquer régulièrement sur l'avancée du chantier.