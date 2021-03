Le pont de l'Aubaygues en travaux à Puech

Ce lundi 8 mars 2021, le département de l'Hérault lance un chantier de réfection du pont de l'Aubaygues, à Puech (Hérault). Ses poutres métalliques vont être remplacées par des dalles d'un béton plus résistant. Le but est surtout de permettre aux poids-lourds de plus de 12 tonnes de l'emprunter.

À partir de ce lundi 8 mars 2021, vous ne pourrez plus emprunter le pont de l'Aubaygues, à Puech (Hérault), une commune située à côté du lac du Salagou. Le Département lance un chantier de réfection du pont de 1.3 million d'euros. Les poutres métalliques de l'ancienne structure vont être remplacées par des dalles d'un béton résistant (le béton fibré à ultra hautes performances). Il est plus solide au temps et aux sels utilisés pour déverglacer les routes et plus étanche à l'eau de pluie.

L'ancien pont est composé de poutres métalliques. - Département de l'Hérault

Le but principal est de permettre aux plus gros poids-lourds de l'emprunter. Aujourd'hui, seuls les véhicules de moins de 12 tonnes y sont autorisés car le pont, construit en 1895, présente des fragilités. Le nouveau pont sera d'une couleur rouille, pour rester "en parfaite harmonie avec Le Puech, qu'on nomme souvent 'le village rouge'", précise le Département.

Les travaux devraient s'étalaient sur cinq mois, jusqu'à la mi-juillet. En attendant, un système de déviation est mis en place : vous pourrez passer par Lodève et Olmet-et-Villecun.