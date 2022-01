Le pont de l'île de Ré à nouveau fermé à la circulation dans la nuit de jeudi à vendredi

Il faut remplacer un cinquième câble, un de ces dispositifs installés dans les entrailles du pont de l'île de Ré, et qui l'aident à supporter le trafic routier et à résister au poids des véhicules qui l'empruntent. Le pont de l'île de Ré sera à nouveau fermé à la circulation, dans la nuit du jeudi 6 au vendredi 7 janvier. Interruption totale pour tout véhicule entre 23 heures et 5 heures, et accès interdit aux piétons dès 22 heures le jeudi soir.

Ces importants travaux ont commencé 2019, quand la rupture d'un câble de précontrainte a été découverte dans le pont. Depuis, chacun des 218 câbles est minutieusement contrôlé. Il a fallu déjà en remplacer quatre. Et le Conseil Départemental de la Charente-Maritime estime que quinze câbles supplémentaires devront être changés dans les années à venir. Un chantier qui fait maintenant partie de la vie de l’ouvrage, les câbles étant désormais "sondés" régulièrement pour vérifier leur solidité.

Dans la nuit de jeudi à vendredi, c'est un câble qui assure la liaison entre les deux premiers viaducs du côté de l’Île de Ré qui sera changé (le pont étant en fait constitué de six viaducs distincts reliés entre eux). Il sera coupé, puis reconstruit dans les semaines suivantes.