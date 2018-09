Un des câbles du pont de l'île de Ré s'est rompu. Pas de risque d'effondrement, mais des mesures de précaution mises en place. La circulation est interdite pour les poids lourds de plus de 40 tonnes. Le département décidera dans l'après-midi s'il limite la vitesse à 50 km/h.

Amar et Isabelle Guillen

Île de Ré, France

Un des câbles du pont de l'île de Ré s'est rompu. Rien d'inquiétant, assure le département de la Charente-Maritime.

C'est l'un des 12 câbles de pré-contraintes d'un des viaducs qui s'est rompu - ils servent à comprimer le béton, et à améliorer la résistance du pont au poids des véhicules.

La rupture n'a pas de conséquences sur la stabilité du pont, assure le département - ce genre d'événement sur ce type de pont n'est pas exceptionnel. Les 11 autres câbles sont en bon état, surveillés par des capteurs acoustiques. Le câble rompu sera, lui, remplacé rapidement. En attendant, la circulation des convois exceptionnels de plus de 40 tonnes est interdite sur le pont de l'île de Ré. Il est possible qu'une limitation de vitesse à 50 km/h soit imposée à tous les véhicules après une nouvelle inspection dans l'après-midi.