Le pont de la déviation de la Croix-en-Touraine rouvre ce vendredi après plusieurs semaines de travaux

La Croix-en-Touraine, France

Le pont de la déviation de la Croix-en-Touraine, qui permet de relier Bléré via la D31, rouvre ce vendredi. Les travaux avaient débuté au mois de juin de cet été. La circulation était alternée pendant les travaux, ce qui provoquait pas mal de bouchons sur cet axe emprunté par beaucoup de camions. Les travaux ont permis de refaire le revêtement et l'isolation du pont ainsi que les joints qui permettent au pont de bouger en fonction des variations de température. La fin des travaux a été calculée pour coïncider avec le début des travaux sur l'A10, pour désengorger l'est de l'agglomération de Tours. Coût total de l'opération : 630.000 euros.