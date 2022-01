Le pont de la République sera bientôt interdit aux voitures à Besançon

C'est un des dossiers à l'ordre du jour du conseil municipal de Besançon ce jeudi 27 janvier : le nouvel aménagement du pont de la République, pour l'interdire au trafic des voitures. Il sera réservé aux piétons, vélos, bus et tramways et pour cela, la voie de circulation actuelle des voitures sera transformée en voie cyclable.

Pour Marie Zéhaf, conseillère municipale déléguée à la voirie de proximité, le but de ce chantier est de "sécuriser le pont de la République". La municipalité constate des situations dangereuses ou tendues entre les piétons et les cyclistes, ainsi qu'entre les cyclistes et les tramways, faute de voie dédiée aux vélos pour l'instant.

300 voitures et 700 piétons à l'heure de pointe

Environ 3000 véhicules empruntent ce pont chaque jour. En proportion aux heures de pointe, cet ouvrage est utilisé à 51% par les transports en commun, 30% par les piétons (soit 700 personnes par heure), 13% par les voitures (soit 300 véhicules) et 6% par les cyclistes (soit 150 vélos). Avec l'interdiction aux voitures, le but est de rendre cet ouvrage plus sûr pour les piétons et les cyclistes.

Des commerçants opposés au projet

Certains commerçants du centre-ville de Besançon sont opposés à ce projet. Ils craignent une diminution de la fréquentation, à cause d'un accès plus difficile en voiture. Réponse de Marie Zéhaf : "Je veux les rassurer. Ce n'est pas ça qui va impacter les commerçants. La piétonisation permet au contraire d'attirer des piétons en ville." L'élue ajoute : "on n'empêche pas les gens de venir en ville, mais on sécurise les déplacements."

Deux semaines de travaux

Les travaux doivent commencer au début des vacances de février (qui démarrent le 14 février) et durer deux semaines. Si la météo le permet, le pont rouvrira donc début mars. Seuls les utilisateurs de l'ilôt Saint-Paul et son port fluvial pourront emprunter le pont en voiture pour accéder à ce site. Le pont de la République permet de traverser le Doubs, en reliant la rue de la République et le quartier Fontaine Argent. Le trafic automobile sera reporté sur le pont Robert-Schwint et le pont de Bregille.