Noirmoutier, France

Quarante-sept ans après sa construction, le pont de Noirmoutier a besoin d'un bon gros coup de jeune. C'est un chantier long de quatre ans qui vient de commencer. Il faut rénover complètement le tablier du pont qui voit passer jusqu'à 20.000 véhicules par jours pendant l'été entre l'île et le continent.

Le pont attaqué par la mer et par le sel

En presque 50 ans, l'ouvrage a été attaqué par la mer et le sel. Pas d'inquiétude, il est encore en très bon état mais il est temps de le rénover. Et c'est en fait un double chantier qui est en cours. Le gros morceau, c'est de refaire le tablier par en-dessous. Il faut enlever une couche d'environ cinq centimètres de béton, à l'aide de jets d'eau ultra-puissants, de 2.500 bars de pression. En plus de cette couche de béton mangée par le sel, l'eau projetée enlève aussi la rouille sur l'armature métallique du pont. L'acier redevient sain, il n'y a plus qu'à le recouvrir avec une nouvelle couche de mortier.

Un chantier ralenti par la succession de coups de vent

Sur le papier, ça paraît simple, mais il y a presque 600 mètres de pont à rénover, à 30 mètres au-dessus de la mer et avec du vent. À partir de 45 km/h, le chantier s'arrête, trop dangereux pour les ouvriers postés dans la nacelle. Résultat, avec le passage de Carmen et des autres tempêtes d'hiver, le chantier cumule déjà 27 jours de retard.

Consolider deux piles du pont

L'autre chantier, ce sera de consolider deux piles du pont : les numéros 5 et 6, celles qui sont au milieu du pont, au milieu de la passe de Fromentine. Il s'agit de réaliser une sorte de grand coffrage aux pieds des piles, un coffrage en acier, lui aussi recouvert de béton. L'idée, c'est d'empêcher l'eau de toucher directement les piles du pont.

La dernière phase, ce sera de recouvrir l'ensemble de l'ouvrage, le tablier et les piles, avec un produit censé empêcher le sel d'attaquer le béton.