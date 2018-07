Alain Juppé a annoncé ce jeudi matin la fermeture définitive du pont de pierre aux véhicules à moteur, exceptés les bus, les taxis et les véhicules prioritaires. La mesure était en place de manière expérimentale depuis près d'un an.

Le maire de Bordeaux n'a pas créé de surprise lors d'un point presse ce matin consacré au pont de pierre. A l'issue d'un nouveau comité de pilotage, Alain Juppé a annoncé que la mesure expérimentée depuis le mois d'août dernier de restriction de la circulation des véhicules à moteur serait désormais définitive. "Il faut sortir des ambiguïtés, a estimé Alain Juppé. C'est une décision qui va faire autant de satisfaits que de mécontents".

Le pont de pierre définitivement fermé aux voitures et aux deux roues motorisés, annonce @alainjuppe#Bordeauxpic.twitter.com/CZfIOoq4ia — France Bleu Gironde (@Bleu_Gironde) July 5, 2018

L'interdiction, un succès depuis un an

Plusieurs arguments plaidaient en faveur de l'interdiction des véhicules motorisés. Le maire a pointé le nombre limité selon lui de passage des voitures sur le pont avant l'interdiction, 15 000 soit seulement 3% des franchissements de la Garonne en voiture. Autre aspect, le succès de la mesure expérimentée depuis un an auprès des cyclistes et des piétons. Cette semaine, l'association Vélo-Cité a recensé 10 000 cyclistes en une journée et 7 000 piétons. Enfin, l'argument de la solidité du pont a également joué. Des travaux de consolidation des piles ont eu lieu pendant plusieurs mois mais ils ne suffisent pas et d'autres travaux seront nécessaires. Le problème, c'est d'ailleurs qu'ils ne sont pas financés et que la souscription lancée par la mairie de Bordeaux n'a pas donné les résultats escomptés.

Les opposants à la fermeture du pont de pierre aux voitures n'auront pas réussi à convaincre Alain Juppé. Quelques commerçants, rejoints par les motards, avaient bien manifesté mais sans pouvoir rassembler largement. Quant aux automobilistes mécontents, ils n'ont pas rejoint le mouvement de grogne et n'ont pas réellement pu se faire entendre.