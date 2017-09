Le pont de pierre interdit aux voitures à Bordeaux: l'expérience est prolongée jusqu'en janvier

Depuis le premier août, le pont de pierre est réservé aux cyclistes, aux piétons et aux transports en commun à Bordeaux. Le comité de pilotage, chargé du suivi de l'expérimentation, a décidé ce jeudi matin de la poursuivre jusqu'en janvier, le temps de voir ses conséquences sur la durée.

Le Pont de Pierre restera fermé à tous les véhicules à moteur - sauf transports en commun - au moins jusqu'au mois de janvier prochain. La décision a été prise ce jeudi matin par le comité de pilotage, chargé du suivi de l'expérimentation menée depuis le premier août . La nouvelle doit être officialisée à l'issue du bureau de la Métropole, qui se tient ce jeudi après-midi. Alain Juppé, le maire de Bordeaux et président de la métropole, va préciser aux autres maires de l'agglomération si la date-butoir est le premier janvier ou le premier février.

Dès sa conférence de presse de rentrée le 19 septembre, Alain Juppé avait clairement laissé entendre que l'expérimentation allait être prolongée de quelques mois.

Pour les vélos, c'est formidable. Pour les piétons, c'est formidable. Pour la qualité de l'air, on a des résultats favorables, et les maires de la rive droite sont plutôt favorables. Après, il faudra choisir entre une prolongation de deux ou trois mois , ou une prolongation plus longue". Alain Juppé