Le Pont de Provence sécurisé à Aigues-Mortes

A partir du lundi 29 mars, par principe de précaution, il est prévu de limiter à 3,5 tonnes le poids des véhicules qui pourront franchir ce "Pont de Provence". Des déviations sont mises en place pour les véhicules d'un gabarit supérieur à ce poids via les RD 62 et 718 et via les RD62a, 62b et 979. Les conducteurs des véhicules concernés, notamment ceux venant de Nîmes ou de l'Autoroute A9 depuis Gallargues seront informés en amont d'Aigues-Mortes. Le département du Gard est en charge de 3670 ouvrages d'art.

Les déviations mises en place - Département du Gard