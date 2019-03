Le pont de Recouvrance de Brest fermé à la circulation ce dimanche

Brest, France

Circulation interdite, ce dimanche 24 mars sur le pont de Recouvrance de Brest. L'entreprise Bibus annonce une inspection des câbles électriques du tramway. Le pont est totalement interdit à la circulation entre 9h et 15h.

Pas de tram ni de bus sur le pont de Recouvrance

L'intervention nécessite une coupure de courant. En conséquence, le trafic des trams est interrompu entre Les Capucins et Jean Jaurès. La ligne 1 du bus est déviée par le Pont de l'Harteloire et des bus de remplacement sont mis en place entre les stations tramway Recouvrance, Les Capucins et Jean Jaurès. Pour connaître le détail de la circulation et les horaires de ces bus, rendez-vous sur Bibus.fr.