Le pont des Andelys "fragile" fermé pendant deux mois pour travaux

Des travaux de consolidation démarrent ce lundi sur le pont suspendu des Andelys dans l'Eure. Ils sont prévus jusqu'au 4 septembre et pendant deux mois, la circulation des voitures et des camions sera interdite sur l'ouvrage qui date de 1947.

C'est un des axes majeurs du franchissement de la Seine dans l'Eure, plus de 4.000 véhicules dont 450 poids lourds empruntent chaque jour le pont suspendu des Andelys. Une première phase de travaux débute ce lundi sur l'ouvrage d'art et le pont est interdit à la circulation jusqu'au 4 septembre, de 7H30 à 18H00. Seuls les piétons et les cyclistes à pied sont autorisés. Le pont reste ouvert à la circulation de tous le week-end, ainsi que les 13 et 14 juillet. Une déviation est mise en place pour relier les deux rives du fleuve.

Pour franchir la Seine, il faut emprunter en journée le pont de Courcelles-sur-Seine - Conseil départemental de l'Eure

Des travaux d'entretien pour la sécurité de tous

En mai dernier, le CEREMA, le centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement, a mené un diagnostic sur l'ouvrage. "Le pont présente quelques fragilités structurelles" explique Frédéric Duché, le conseiller départemental du canton. Des fragilités prises au sérieux après le drame du pont de Gênes en Italie, et, plus récemment, l'effondrement du pont de Mirepoix-sur-Tarn en décembre 2019, un ouvrage "qui ressemble étonnamment à celui des Andelys" selon le vice-président du conseil départemental de l'Eure.

Première phase : juillet/août 2020

Elle consiste à intervenir sur le réglage des suspentes de l’ouvrage et de procéder aux remplacements de colliers et à la mise en œuvre de contre-colliers pour un coût de 527.000 euros.

Des escaliers provisoires ont été créés pour permettre l'accès de l'entreprise Freyssinet-Lassarat sur le chantier © Radio France - Laurent Philippot

Deuxième phase en 2021

Elle consiste à intervenir sur la structure en élévation (application de protection sur les câbles et entretien des pylônes) ainsi que sur ses deux ouvrages d’accès. Coût 780.000 euros.

Fin des travaux en 2022

Il s'agira de remplacer les équipements de l’ouvrage (étanchéité, enrobés, joints de chaussée), d’intervenir sur la structure métallique et de procéder à sa remise en peinture. C'est la partie la plus coûteuse du chantier, un peu plus de deux millions d'euros.

Le chantier, d'un montant de 3,3 millions d'euros, va durer trois ans et est entièrement pris en charge par le Département, propriétaire de l'ouvrage d'art d'une travée de 150 mètres.