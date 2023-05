Le pont du Brault entre la Charente-Maritime et la Vendée bloqué, des automobilistes pris dans les bouchons

De gros bouchons sont à signaler ce jeudi 18 mai, le pont du Brault entre la Charente-Maritime et la Vendée ne fonctionne plus. Il y a eu plus d'une quinzaine de kilomètres de bouchons côté Charron. Les équipes réparent, une déviation est mise en place.