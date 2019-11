Dordogne : le pont du Garrit fermé en urgence pour des raisons de sécurité

Berbiguières, France

La décision a été prise très rapidement ce vendredi matin : la circulation sur les pont du Garrit est totalement interdite. Le trafic sur ce pont qui enjambe la Dordogne entre Berbiguières et Saint-Cyprien était limité aux piétons et aux vélos. Le pont du Garrit est un pont de 170 mètres de long, en pierres, briques et acier construit entre 1892 et 1894. Chaque année, les 800 ponts de la Dordogne sont inspectés, pour le pont du Garrit, une étude complémentaire avait été demandée cet été. La collectivité a reçu ce vendredi matin les résultats de cette étude complémentaire.

La corrosion s'est aggravée sur les garde-corps du pont

Chaque année, les 800 ponts de la Dordogne sont inspectés, pour le pont du Garrit, une étude complémentaire avait donc été demandée. Les résultats font état de problèmes de rouille au niveau des rambardes. Selon le département "La charpente métallique et le tablier présentent également différents points à conforter". Les accès sont donc entièrement fermés avec des panneaux et des barrières de deux mètres de haut. Selon le conseil départemental, l'accès restera fermé "le temps de déterminer avec précision et de programmer les travaux à mener pour en sécuriser l’accès."

Le pont du Garrit est un lieu de promenade très fréquenté par les randonneurs © Radio France - Marie-Sylvie Prudhomme

Le président de l'association du pont du Garrit, Jean Bonnefond, comprend tout à fait cette décision " je prends acte et m'associe à cette décision qui ne souffre d'aucune contestation. La sécurité de la population est absolument prioritaire et ne doit en aucun cas être remise en question". Le pont du Garrit est un lieu très fréquenté par les randonneurs qui devront désormais prévoir de faire un détour.