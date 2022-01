Le pont du Lot où s'était engagé un trop gros camion toujours fermé, des pièces tordues

Le pont de Touzac, dans l'ouest du Lot, reste interdit à la circulation une semaine après ce qui aurait pu mal finir. Un poids-lourd de 40 tonnes s'est engagé sur le pont interdit aux plus de 16 tonnes. L'ouvrage n'a pas cédé mais des éléments sont bien abîmés. Il reste fermé et devra être réparé.

Des investigations plus poussées auront lieu à la mi-février pour analyser en profondeur l’état des câbles.

Cela fait immanquablement penser à la tragédie de Mirepoix-sur-Tarn (Haute-Garonne) en novembre 2019 quand un camion de 50 tonnes a circulé sur ce pont interdit aux plus de 16 tonnes. L'ouvrage a cédé emportant avec lui plusieurs véhicules. Le chauffeur du camion et une adolescente passagère d'une voiture ont perdu la vie. Dans le Lot, près de Puy-l'Evêque, le pont de Touzac, qui enjambe le Lot, a tenu mais il a été fortement détérioré par la surcharge révèlent les premières investigations.

Des suspentes tordues, le pont sensible aux vibrations

Le pont suspendu a été fortement dégradé par le passage, le 21 janvier dernier, d’un camion d’environ 40 tonnes. La route était interdite là aussi aux plus de 16 tonnes.

Le chauffeur précise aux enquêteurs avoir entendu un claquement métallique lors de l’incident . L’inspection du pont qui a été réalisée ces derniers jours met en lumière les dégâts causés par la surcharge annonce le Département du Lot : des suspentes sont tordues. Ces tiges verticales relient les câbles au tablier, la structure qui porte la chaussée. Le pont n’est actuellement plus en tension. La moindre vibration pourrait entraîner la rupture de l’ouvrage.

Le Conseil Départemental interdit donc toujours à quiconque, véhicules mais aussi cyclistes et piétions d'emprunter le pont de Touzac, sur cette RD8. Des études plus approfondies seront menées dans quinze jours pour analyser en profondeur l’état des câbles. De longs et coûteux travaux de réparation seront ensuite nécessaires.

Une déviation reste en place via la RD 8, la RD 811 et la RD 58 (Duravel et Vire-sur-Lot).