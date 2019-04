Le pont métallique SNCF de la Frayère n'a pas pu être remplacé pour cause de vent

Cannes la Bocca, Cannes, France

Le vent a fortement perturbé les plans de la SNCF dans le remplacement total du pont-rail métallique de la Frayère, à Cannes. Le chantier devait se dérouler ce week-end de Pâques et devait entraîner une coupure de la circulation de tous les trains pendant 48 heures entre Cannes-La Bocca et Les Arcs Draguignan. Mais à cause des rafales de vent la SNCF a reporté les principaux travaux prévus à l'aide d'une grue, se contentant de quelques améliorations temporaires rendues tout de même possible par les conditions météo. Quelques rails et traverses vieillissants ont été changés.

Il faudra donc trouver un nouveau créneau de deux jours pour enfin réaliser la majeure partie du chantier. Plusieurs dates sont à l'étude avant la fin de l'année. Ce sera en revanche la seule nouvelle perturbation planifiée qui aura lieu en 2019 sur cette partie du réseau.