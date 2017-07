Le pont Mirabeau à Tours en travaux pendant 5 semaines

Attention aux travaux sur le Pont Mirabeau à partir du lundi 17 juillet. Les deux bretelles d'accès au pont seront fermés jusqu'au 25 août, côté Quai Paul Bert afin remplacer les joints de dilatation. Cela risque de provoquer pas mal de ralentissements.

Tours-Plus a choisi d'effectuer ces travaux en plein été pour limiter l'impact des bouchons. La circulation sur le Pont Mirabeau baisse de moitié en juillet/août, soit une moyenne de 19.000 véhicules/jour.

Un pont de 1013 mètres de long, construit entre 1971 et 1973

Durant ces 5 semaines de travaux, les bretelles d'entrée et de sortie, côté Quai Paul Bert seront fermées, et la circulation s'effectuera sur une seule voie. Tours-plus va remplacer les joints de dilatation (110 mètres de joint au total), refaire les enrobés et remplacer l'éclairage public.

Les travaux vont s'étaler sur 5 semaines - Métropole de Tours

Fermeture totale en 2018

L'été prochain, des travaux encore plus importants seront menés sur ce pont construit entre 1971 et 1973. Les 84 appuis du pont seront remplacés ce qui va nécessiter de soulever l'ouvrage. Le pont sera entièrement fermé à la circulation pendant cette opération qui va coûter au total 1 million 730.000 euros.