Le Pont Napoléon à Tours fermé partiellement à la circulation du 18 au 21 avril

La circulation sera interdite sur le pont Napoléon dans le sens Saint Cyr-sur-Loire ou Fondettes vers Tours (dans le sens nord-sud) pour causes de travaux du 18 au 21 avril. Une fermeture qui risque fort d'engendrer des embouteillages même pendant la deuxième semaine de vacances en Touraine.

Ce sont les joints de dilatation sur la chaussée du Pont Napoléon qui doivent être changés et pour cela, il faut donc fermer la voie qui permet de rejoindre la place de la Victoire puis les Halles de Tours. Sur ce pont construit entre 1957 et 1960 : on dénombre 18 000 véhicules qui sortent de Tours et 9800 qui entrent dans la ville par le pont Napoléon.

La circulation pendant ces 4 jours, sera reportée sur le Pont Wilson et les bus de Fil Bleu seront déviés par un autre itinéraire.

Sur le Pont Wilson (1765/1778) mis en sens unique depuis l'arrivée du tram 4800 véhicules/jour :un trafic en baisse depuis l'arrivée du tram grâce notamment aux parkings relais de Tours Nord.

Le Pont Mirabeau, construit en 1972 18 000 véhicules/jour dans le sens Nord/Sud et 16 000 dans le sens Sud/Nord

Pas négligeable non plus le trafic sur le pont de fil : 34 000 vélos par mois et 50 000 piétons dans les deux sens

La circulation dans Tours a baissé de 1,5% grâce notamment à l'arrivée du tram, au réseau de transport en commun ou à une plus grande facilité de déplacement pour les modes de transports tels que vélo ou piéton.