Le pont reliant les communes de Chisseaux et Francueil va faire l'objet d'importants travaux pendant 9 mois. Des déviations sont mises en place pour les voitures et les poids-lourds par Bléré. Le tablier du pont présent des fragilités.

Chisseaux, France

Le pont sur le Cher entre Chisseaux et Francueil, sur la RD 80, sera fermé pendant 9 mois en raison de travaux à compter de ce lundi 1er octobre 2018 et jusqu’au mois de juin 2019. Le Conseil départemental d’Indre-et-Loire va réhabiliter ce pont qui enjambe le Cher. Construit à la fin du XIXème siècle, il fût presque intégralement détruit en 1940 par le génie militaire pour freiner la progression des Allemands puis reconstruit en 1955 sur les appuis restants. En 1995, le Département réalisa des travaux d’entretien mais le tablier présente quelques fragilités, aussi depuis 2015, la circulation s’y effectue en alternance.

Les travaux qui vont coûter 1.200.000 €, et qui sont entièrement pris en charge par le Conseil départemental., vont consister à démolir le tablier, poser des éléments préfabriqués pour reconstituer ce tablier. Il est aussi prévu d'élargie les trottoirs à 1,50 m afin de sécuriser la circulation des piétons et des cyclistes.

Une déviation mise en place pendant les travaux

Durant les 9 mois de travaux, la circulation sera entièrement coupée (véhicules, piétons et cycles). Des déviations pour les poids-lourds et les véhicules légers seront mises en place avec un franchissement du Cher au niveau de Bléré. Les transports scolaires seront modifiés pour la totalité de l’année scolaire 2018/2019 et franchiront le Cher à hauteur de Civray-de-Touraine. Les boucles cyclables (Indre à vélo et boucle 47 « la voie royale » de la Communauté de Communes Bléré Val de Cher) empruntant cet ouvrage seront également déviées par le pont de Civray-de-Touraine. En revanche, pendant la durée des travaux, les accès aux campings (Moulin Fort à Francueil et L’Écluse à Chisseaux) et à l’embarcadère de la Bélandre seront maintenus.