Le pont routier des Roches-de-Condrieu limité à 19 tonnes, des investissements à venir

Les poids lourds de plus de 19 tonnes ne sont plus autorisés à rouler sur le pont des Roches-de-Condrieu (Isère) dès le 25 novembre. Cette mesure annoncée par les collectivités locales doit permettre de limiter la pression sur cet ouvrage fatigué qui va faire l'objet d'un chantier de long terme.

"Le pont suspendu de Condrieu-Les Roches, construit en 1934, et reconstruit en 1945, porte un trafic supérieur à 8300 véhicules par jour" expliquent les départements de l'Isère et du Rhône dans un communiqué commun.

Les câbles en question

Or les câbles qui soutiennent ce pont présentent des signes de fatigue d'après une étude dévoilée en octobre. Pour anticiper tout risque sur la structure de l'ouvrage, les collectivités locales prennent donc la décision de limiter le tonnage des véhicules qui empruntent le pont pour passer du Rhône à l'Isère.

Cette limitation prend effet le 25 novembre et a déjà été annoncée localement par une information préalable. Mais les mesures de précaution pourraient aller plus loin : "En accompagnement de la restriction de tonnage, le Département du Rhône étudie la mise en place d’une circulation alternée qui permettrait de réduire d’avantage la charge sur l’ouvrage". Dans le même temps, les deux départements, du Rhône et de l'Isère, se lancent dans un programme de préservation et de renforcement du pont des Roches-de-Condrieu.

L’aboutissement du chantier en quatre dates

25 novembre 2020 : abaissement du tonnage à 19 tonnes

abaissement du tonnage à 19 tonnes Début 2021 : Mise en place d’un alternant en concertation avec les études concernés

Mise en place d’un alternant en concertation avec les études concernés 2021-2023 : Études et concertation sur le projet définitif

Études et concertation sur le projet définitif 2023-2025 : Travaux de restructuration