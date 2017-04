Le pont suspendu de Canet fermé jusqu'à nouvel ordre

Il s'agit du pont rouge suspendu au dessus de l'Hérault qui permet d'entrer dans Canet, en provenance de Montpellier par la route du Pouget. Un pont de 100 m de long, dont un des douze câbles métalliques a cédé.

Un des douze câbles métalliques du pont suspendu de Canet a lâché.

Il avait déjà bénéficié il y a cinq ans environ d'importantes réparations. La direction départementale des routes s'est aperçue qu'un câble métallique s'est décroché. Il faut donc réaliser des vérifications sur l’ensemble de la structure et les autres câbles. Des travaux seront alors peut-être nécessaires.

Pendant ces vérifications et ces réparations, la décision a été prise ce jeudi de fermer tous les accès de ce pont à toute circulation, voitures, transports scolaires, camions et même les deux roues et les piétons, pour des raisons de sécurité.

Des travaux qui vont évidemment engendrer des perturbations de circulation importantes et des déviations.

carte routière - Conseil Départemental de l'Hérault

Il s'agit du pont rouge suspendu au dessus de l'Hérault qui permet d'entrer dans Canet, en provenance de Montpellier par la route du Pouget. Un pont de 100 m de long.

Le pont de Canet date de 1933.