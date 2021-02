Le pont suspendu de Canet fermé pendant un mois à partir du 15 février

On ne peut plus emprunter le pont suspendu de Canet dans l' Hérault pendant un mois. La circulation est totalement interdite même la nuit et les weekends a partir de ce lundi 15 février jusqu'au vendredi 12 mars. Cette interdiction s'applique aux voitures, poids lourds, deux roues et même aux piétons.

Ce pont rouge qui enjambe le fleuve Hérault de 12O mètres de long date de 1845, il a déjà fait l'objet de plusieurs restaurations notamment de ces câbles métalliques.

Les travaux se poursuivent. Les forages pour ancrer les nouveaux câbles sont réalisés. L' opération a pris plus de temps qu’estimé le terrain étant particulièrement dur.

L'objectif est de terminer les travaux les plus impactants avant la saison estivale pour rétablir la circulation.

Rappel des modifications de circulation :

A partir du lundi 15 février jusqu’au vendredi 12 mars , la circulation sur le pont sera complètement interdite de jour comme de nuit, y compris les weekends. Cette interdiction est applicable pour l’ensemble des usagers : voitures, poids-lourds, piétons et cycles.

A partir du samedi 13 mars, la zone de chantier fera à nouveau l'objet d'une circulation alternée avec des feux tricolores pendant la journée. Le pont sera toutefois fermé aux piétons. Pour les véhicules, une limitation de tonnage à 12 tonnes sera maintenue. Sur cette deuxième période, la circulation restera complétement coupée pendant la nuit, pour permettre de réaliser des travaux sur les câbles dans des délais plus rapides.

carte des modifications de circulation pour les Poids lourds de plus de 12 tonnes - capture ecran ( Département Hérault )

