Le pont Villars est réparable mais la reprise du trafic routier pourrait prendre des semaines voir des mois

Le trafic fluvial devrait pouvoir reprendre d'ici la fin de la semaine, les piétons pourraient pouvoir retraverser le pont d'ici la fin des vacances, en revanche les 3 voies routières sont bloquées jusqu'à nouvel ordre sur cet axe majeur de la ville.

Selon les experts, le pont Villars n'a pas bougé depuis vendredi date de l'incendie criminel qui l'a endommagé. Il est réparable selon le sous préfet Thierry Devimeux, et le député maire UDI Laurent Degallaix, le scénario catastrophe d'un pont à démolir n'est donc pas d'actualité.

Dans un premier temps, après des travaux sous le pont qui doivent commencer ce mercredi, le trafic fluvial devrait reprendre d'ici la fin de la semaine, de quoi réjouir les 25 bateliers coincés en aval du pont depuis vendredi. Un soulagement aussi pour Thierry Liévin, le directeur de Soufflet Alimentaire à Valenciennes dont 95% des importations viennent par voie fluviale par ce pont. Une péniche qui devait d'ailleurs livrer 1000 tonnes de riz basmati est coincée à Mortagne du Nord, il va falloir la décharger par camion, un surcout de plus de 10 000 euros pour l'entreprise.

La galère pour les automobilistes pendant des semaines voir des mois

Dans un second temps ce sont les piétons qui pourront emprunter le pont, si tout va bien d'ici la fin des vacances scolaires. En revanche, ça risque d'être beaucoup plus long pour la circulation routière. le temps de faire des tests plus approfondis sur l'ouvrage et ensuite de trouver des solutions pour réparer cet axe majeur de la ville qui voit passer plus de 20 000 véhicules par jour, peut-être avec des restrictions, peut-être plus de poids lourds, peut-être que 2 voies sur 3, tout est envisageable explique le maire.

En attendant c'est donc la galère pour les automobilistes qui doivent se reporter sur les autres accès au centre ville. Sur l'autoroute des panneaux conseillent de sortir à Valenciennes Centre et non Valenciennes Nord, en ville des déviations sont mises en place pour passer par le pont Jacob et le Faubourg de Paris. Mais pour décongestionner un peu le trafic, le maire invite les automobilistes à se garer dans les parkings relais pour prendre les transports en commun, il réfléchit aussi à la possibilité d'en créer un nouveau à la cité des Congrès où les 800 places seraient idéalement situées pour prendre ensuite le tram. Et Laurent Degallaix promet aussi de relancer le projet de 4° pont sur l'Escaut pour désengorger à long terme la ville.