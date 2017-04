Le pont Villars rouvert aux piétons ce jeudi après midi

Fermé depuis 2 semaines suite à un incendie le pont Villars rouvre cet après-midi mais uniquement aux piétons, pour les automobilistes il faudra encore être patient.

Depuis 14h, les piétons peuvent de nouveau traverser le Pont Villars de Valenciennes, mais uniquement sur une bande centrale dans un couloir de 3 mètres. En revanche il faudra attendre encore pour la reprise du trafic routier sur cet axe principal de la ville. Les tests continuent pour étudier les réels dégâts occasionnés par l'incendie le 7 avril, et les possibilités de réparation de ce pont qui voit passer tous les jours plus de 20 000 véhicules.

Le député maire UDI Laurent Degallaix table sur une éventuelle reprise à la rentrée de septembre. En attendant le réseau de transport en commun a été modifié, à partir de lundi aucun bus ne passera sur le pont Villars évidemment, ni le pont Jacob, les arrêts de bus Accacias, Vauban et Carpeaux ont été supprimés. Les lignes 1, 30, et S1 ont été modifiées, et les lignes de tram seront renforcées pour faire face à l'afflux d'usagers.

Modification des lignes de bus - Transvilles

Pour favoriser les transports en commun, le parking de la cité des congrès de 800 places est ouvert aux automobilistes qui prendront le tram pour aller au centre ville. Un parking qui s'ajoute aux parkings relais de Saint Waast et Nungesser gratuits pour les usagers de Transvilles, et aux 2 autres parkings gratuits de la ville Lacuzon et Fort Minique.

Plan de circulation modifié - Ville Valenciennes

Par ailleurs le plan de circulation a été modifié, pour faciliter la vie des usagers des médiateurs de la ville ainsi que des policiers municipaux seront présents lundi pour conseiller sur les nouveaux itinéraires ou sur les transports en commun.