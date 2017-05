Le pont Villars rouvert aux voitures le 29 mai

La réouverture du Pont Villars aux voitures est plus rapide que prévue, mais pour le moment la circulation est restreinte sur 2 voies et uniquement réservée aux voitures. Le retour à la normale sera progressif jusqu'à la rentrée.

Une bonne nouvelle pour tous les automobilistes du Valenciennois, le pont Villars sera finalement de nouveau ouvert aux voitures le 29 mai, peut-être même 2-3 jours avant si tout va bien. La police municipale sera mobilisée le jour J pour accompagner les automobilistes.

C'est plus tôt que prévu, car les derniers relevés des experts sont bons, le pont n'a quasiment pas bougé depuis l'incendie criminel qui l'a endommagé le 7 avril dernier. La circulation peut être rétablie, mais dans un premier temps sous condition.

La circulation se fera sur 2 voies contre 3 avant et le pont sera réservé aux voitures et interdit aux poids lourds et bus, pour empêcher leur passage, 4 portiques seront installés. Des capteurs lasers seront également posés sous le pont pour évaluer sa stabilité et déterminer les travaux à entreprendre pour une réouverture totale d'ici septembre.

Pas de travaux ce we comme prévu sur l'autoroute pour limiter les bouchons

Des travaux qui seront entrepris cet été pour ne pas trop déranger la circulation dans le centre, par ailleurs il n'y aura pas comme prévu de travaux ce we sur l'échangeur A2-A23 pour éviter les gros bouchons de ce we, des travaux très mal anticipés selon Laurent Degallaix, le maire de Valenciennes. Résultat le sous préfet Thierry Devimeux a suspendu la 2° phase d'enrobage, le temps de voir les impacts de la réouverture du trafic sur la circulation autour et dans Valenciennes.

Entre la réparation, et la surveillance du pont, le maire table sur une facture au total de près de 1.5 millions d'euros.