Le pont Wilson, à Tours, interdit aux voitures à partir du 13 août 2020

Depuis l'arrivée du Tram en 2013, le pont Wilson n'est plus emprunté que dans un sens par les voitures. A partir du 13 août, il sera réservé aux tram, vélos et piétons

Dans moins d'un mois, les voitures n'auront plus le droit de passer sur le pont Wilson, à Tours, qu'elles ne peuvent déjà plus emprunter que dans le sens Nord-Sud depuis la création de la ligne de tramway, en 2013. L'annonce a été faite vendredi soir, en conseil municipal, par le nouveau maire écologiste, Emmanuel Denis.

Une piste cyclable sur un axe parallèle à la rue Nationale

A partir de la mi-août, une piste cyclable transitoire va être mise en place entre le Pont Wilson et la gare de Tours. Un test qui sera pérennisé si le résultat est satisfaisant, comme l'explique Emmanuel Denis : "A partir du 13 août, nous inaugurerons de nouvelles pistes transitoires, avec un cheminement qui ira du Pont Wilson qui deviendra réservé aux piétons et aux vélos jusqu'à la gare de Tours en passant par la rue Voltaire, la rue de Buffon, c'est à dire un axe parallèle à la rue Nationale. Vous savez qu'il y a de gros conflits piétons/vélos rue Nationale donc l'objectif est de trouver un passage parallèle qui puisse détourner les vélos de la rue Nationale et être prolongé d'un côté vers le boulevard Heurteloup et la gare de Tours, et de l'autre côté vers Saint-Pierre-des-Corps.

"On aura l'opportunité de tester ces aménagements pour les vélos et si ça fonctionne bien, ça deviendra des aménagements structurants". Emmanuel Denis

La création de cette piste cyclable transitoire entraînera la suppression de 20 à 30 places de stationnement, rue Buffon.