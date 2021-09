Le pont Wilson, à Tours, restera réservé aux piétons, aux cyclistes et aux tramways.

Jusqu'au 13 août 2019, près de 5.000 voitures traversaient chaque jour le pont Wilson pour entrer dans le centre-Ville. L'interdiction du pont aux voitures avaient été annoncée soudainement et sans concertation, ce qu'avaient critiqué l'opposition, les commerçants et de nombreux tourangeaux. Emmanuel Denis reconnait d'ailleurs aujourd'hui que l'annonce, sans concertation, de cette interdiction aux voitures a pu paraitre brutale à l'époque, mais sinon, le maire écologiste n'a aucun regret : "_Au début, on a eu une vision déformée car on a ouvert cette piste cyclable transitoire au moment des travaux de l'A10, qui eux ont vraiment créé des perturbations car 80.000 voitures passent chaque jour à cet endroit. Mais ces embouteillages n'étaient nullement dûs à la piétonnisation du pont Wilson, par lequel ne passaient que 2% du traffi_c".

La pratique du vélo a augmenté et il n'y a pas davantage d'embouteillages

Selon Emmanuel Denis, les 4.800 voitures qui franchissaient chaque jour le pont Wilson pour entrer dans Tours ne causent pas de gros ralentissements ailleurs depuis l'interdiction. Le maire écologiste évoque de simple petits points de congestion sur lesquels la municipalité va travailler en tentant par exemple de favoriser le co-voiturage. Dans des circonstances exceptionnelles, le pont Wilson pourrait rouvrir très ponctuellement aux voitures, comme ça a été le cas quelques semaines, cet été, pendant les travaux du pont voisin, le pont Napoléon.

L'objectif de favoriser l'usage du vélo est atteint : Selon les mois, les traversées du pont wilson par les cyclistes ont augmenté de +2 à +20%, ce qui en fait l'axe cyclable le plus fréquenté de Tours. Toute la piste cyclable transitoire entre la place Choiseul, la rue Buffon, la gare de Tours et St Pierre des Corps va être pérénisée lors du prochain conseil municipal, mardi prochain. Le maire espère que davantage de cyclistes l'emprunteront, plutot que de passer en vélo rue Nationale, où la cohabitation avec les piétons restent compliquée.

"Il y a des pics d'usage sur le pont Wilson le matin et le soir, donc ce sont vraiment les vélo-taffeurs que l'on voulait attirer avec ces pistes sécurisées. Et ça fonctionne" - Emmanuel Denis

Le maire de Tours veut par ailleurs favoriser le co-voiturage, alors que la plupart des véhicules qui entrent dans Tours ne sont occupés que par une seule personne. Il a écrit aux maires des communes du Nord de Tours pour les inciter à réfléchir à ce problème. Selon Emmanuel Denis, si chaque personne qui vient travailler à Tours faisait du co-voiturage une fois par semaine, ça réduirait le trafic automobile de 20% et ça fluidifierait la circulation près des ponts.