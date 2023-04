Le Port de Sète voit les choses en grand pour le transport ferroviaire de marchandises

Le Port de Sète mise définitivement sur le transport ferroviaire pour se développer. Annoncée en 2020 par Jean Castex alors Premier ministre, l'autoroute ferroviaire entre Sète et Calais est effective depuis mai 2022 et va augmenter son trafic de 30 % au premier trimestre 2024.

Un nouveau Terminal d'autoroute ferroviaire en 2024

L'enjeu est évidemment économique mais aussi environnemental. En 2020, l'Etat espérait éviter 15 000 camions par an sur cet axe Sète/Calais. À terme, ce sera sans doute plus avec la livraison d'un nouveau Terminal qui doit voir le jour début 2024. Les travaux démarrent au mois de mai 2024. L'investissement est de 17 millions d'euros, réparti entre la Rail Logistics Europe, du groupe SNCF et la Région Occitanie.

Aujourd'hui, le Port de Sète assure 3 allers-retours par semaine pour Calais, 5 liaisons par semaine avec Valenton, 2 avec Bettembourg au Luxembourg et 2 avec Poznan en Pologne. Des marchandises qui arrivent de Turquie avec le transporteur turc Ekol et l'armateur danois DFDS qui a choisi Sète en 2019.

Demain, avec le nouveau Terminal ferroviaire, la société VIIA, filiale du groupe SNCF, promet 15 allers-retours hebdomadaires au total, avec deux liaisons supplémentaires pour Calais et une pour Valenton. Une augmentation de 30 % environ pour arriver à un objectif de 40 000 camions et conteneurs transportés dans 1000 trains. Frédéric Delorme, président de Rail Logistics Europe, fait valoir l'aspect écologique de ce transport, "pour un train complet, c'est 40 000 tonnes de CO2 en moins".

40 000 camions et conteneurs transportés par 1000 trains chaque année

Les enjeux sont importants car la concurrence est rude aujourd'hui, les logisticiens exigent de la régularité et de la rapidité. Ce que devrait permettre ce Terminal grâce à la technologie française Lohr Railway System, le wagon Modalohr. Plus besoin de grue pour transférer une remorque ou un conteneur sur un train. Le wagon pivote permettant le transfert simplement.

Ce nouvel équipement est la suite logique de la politique du Port de Sète en faveur du transport ferroviaire, d'abord l'acheminement une fois par semaine de charbon pour les fours de Lafarge à Martres-Tolosane puis, le transport de clinker, un constituent du ciment, en vrac en 2019. Mais là, le Port de Sète voit les choses en grand : "Là, on est vraiment sur une autoroute ferroviaire, selon le directeur du Port Olivier Carmès, avec un rythme important complètement adapté aux escales de navires. Avant, c'était une escale toutes les trois semaines, maintenant on parle de six à sept escales par semaine. Donc, l'objectif c'est d'avoir 3 trains qui partent chaque jour pour différentes destinations au départ de Sète."

Pouvoir relier la Grande-Bretagne, via Calais, à partir de la Turquie sans passer par la route pour transporter des produits ménagers, l'électroménager, le textile, des pièces automobile, "c'est vraiment une solution logistique extraordinaire. La Turquie est aujourd'hui la Chine de l'Europe et Sète est l'entrée de tous ces produits en Europe" selon Olivier Carmès.

Le Port de Sète est le 2ème port décentralisé de France après celui de Calais, avec 6 millions de tonnes de marchandises transportés chaque année.

