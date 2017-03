Le port du casque obligatoire pour les enfants de moins de 12 ans déjà appliqué avec les "Cyclobus"

Ce mercredi, le port du casque, à vélo, est désormais obligatoire pour les enfants de moins de 12 ans. En Charente-Maritime, à l'école La Courbe d'Aytré, cette obligation est déjà en vigueur dans le "Cyclobus", mis en place par une association. Des bénévoles accompagnent les enfants à vélo.

Ne pas mettre son casque à vélo quand on a moins de 12 ans, c'est désormais être hors-la-loi. La mesure adoptée en octobre 2015 par le comité interministériel de la sécurité routière entre en vigueur ce mercredi 22 mars. "Les chocs à la tête chez les jeunes enfants peuvent causer des traumatismes plus graves", explique la sécurité routière dans l'un de ces clips vidéos.

Reste maintenant à faire rentrer cette règle dans le crâne des jeunes enfants. Mais à Aytré, dans l'agglomération rochelaise, certains sont déjà bien rodés. Les élèves de l'école primaire La Courbe bénéficient d'un "Clyclobus", matin et soir, mis en place par l'association "Vive le vélo". Des bénévoles accompagnent les enfants le matin en classe, et les ramènent chez eux, une fois les cours terminés. Le tout, à vélo et avec casque obligatoire.

Quelques vérifications de base, oreillette bien en place et sangle bien serrée sous le menton, Hughes est attentif. Le bénévole passe derrière chaque enfant avant le départ du convoi. "C'est important, car un casque mal réglé est un casque qui ne sert à rien." Cette règle instaurée par l'association, en plus du port du gilet jaune, est considérée comme acquise par tous les jeunes enfants, comme Marion, 9 ans. "Je le mets tout le temps maintenant, même en dehors de l'école. C'est mieux car on est sûr de ne pas avoir mal si on tombe".

Ne pas mettre son casque, lorsqu'on a moins de 12 ans, est passible d'une amende.A © Radio France - Adrien Bossard

"Le casque baisse le risque de traumatisme crânien de 70%", Camille Servant, formateur pour l'association "Vélo Club"

Les traumatisme crâniens sont en effet moins nombreux, à en croire Camille Servant. Il travaille pour une autre association, "Vélo Club" et sensibilise les enfants à l'école. "Le casque baisse le risque de traumatisme crânien de 70 %. Le rendre obligatoire jusqu'à 12 ans est une bonne chose. C'est une habitude qui prendre qui peut continuer au-delà des 12 ans évidemment."

Une amende de 90 euros

Les enfants qui l'oublient, ou plutôt leurs parents, sont passibles d'une amende de 90 euros.