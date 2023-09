Le poste d'aiguillage SNCF du Mans est sauvé, pas de regroupement à Rennes

Le poste d'aiguillage SNCF du Mans et ses 40 emplois sont sauvés. C'est aussi le cas pour Nantes (50 emplois), alors que le gestionnaire du réseau ferré avait le projet de regrouper à Rennes l'ensemble des postes d'aiguillage de Bretagne et des Pays de la Loire en 2030. Matthieu Chabanel, le PDG de SNCF Réseau, l'a annoncé ce vendredi au Mans où il a rencontré les agents du poste d'aiguillage. Une partie d'entre eux faisaient grève régulièrement le week-end depuis plusieurs mois pour s'opposer à ce projet. Un préavis régional était aussi déposé.

Un nouveau poste sera construit au Mans

Pour Olivier Guix, secrétaire régional de la CGT Cheminots, c'est une victoire importante, d'autant que l'abandon de ce projet de regroupement implique la construction d'un nouveau poste central d'aiguillage au Mans. "On savait que la technologie actuelle devait être renouvelée et on est heureux de savoir que ça va l'être au Mans". L'emplacement exact doit encore être déterminé.

Sollicité par France Bleu Maine, Matthieu Chabanel, PDG de SNCF Réseau, n'a pas souhaité s'exprimer. Dans un communiqué, le maire du Mans Stéphane Le Foll assure que la "métropole accompagnera, en fonction des besoins, le projet de construction". La députée (Nupes) de la 2ᵉ circonscription Marietta Karamanli se réjouit dans un communiqué de l'abandon du projet de transfert.