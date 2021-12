Le préfet de Côte-d'Or valide la fermeture du passage à niveau de Thenissey en période nocturne

La direction de SNCF Réseau avait sollicité la fermeture de nuit du passage à niveau n°155 de la ligne Paris-Lyon à Marseille Saint-Charles, situé sur la commune de Thenissey. Ce passage à niveau fonctionne par un système de gardes barrières. C’est d'ailleurs le dernier passage à niveau gardé avec ce mode de fonctionnement dans le département.

La SNCF veut le fermer en mettant un cadenas sur ses barrières manuelles. Le problème, c'est que cela condamne aussi une route qui permet d'accéder à des gîtes et au camping du château et obligerait donc à faire un gros détour pour pouvoir s'y rendre. Un projet auquel s'oppose la mairie et les habitants. Ils avaient organisé une manifestation nocturne pour le faire savoir, le 2 novembre dernier à proximité de la gare.

Une réunion de consultation organisée entre les différentes parties concernées

En application des dispositions de l’arrêté ministériel du 18 mars 1991 relatif au classement, à la réglementation et à l’équipement des passages à niveau, une telle demande de la SNCF nécessite une consultation par le représentant de l’État dans le département des différentes parties concernées par ces modifications. En conséquence, la sous-préfète de Montbard a organisé au plan local, la consultation des différents partenaires et institutions concernés, notamment lors d’une réunion qui s’est tenue le 19 novembre dernier.

Au vu de cette consultation, et considérant le faible trafic nocturne et la présence d’itinéraires alternatifs, et notamment un passage souterrain à proximité pour les véhicules légers, Fabien SUDRY, le préfet de la Côte d’Or, a autorisé par arrêté la fermeture du passage à niveau de Thenissey en période nocturne de 21H20 à 05H20 le lendemain. Un suivi de cette fermeture sera effectué, et un bilan sera partagé avec tous les acteurs après 6 mois de mise en œuvre de cette mesure.