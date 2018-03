Le préfet de la Loire, Evence Richard, réaffirme qu'aucune décision n'est prise concernant le projet d'A45. Une mise au point faite par communiqué dimanche soir après les déclarations sur Facebook de l'ancien maire de la Talaudière Pascal Garrido, qui annonçait samedi l'abandon du projet autoroutier entre Loire et Rhône, en expliquant que le préfet lui-même l'avait "confirmé" aux députés ligériens lors d'une réunion en fin de semaine dernière.

"Le préfet de la Loire a découvert avec stupeur les propos que Monsieur Garrido lui prête", écrit la préfecture dans un communiqué diffusé dimanche soir. "Si ce dernier est loisible de prendre ses désirs pour des réalités, la mise en cause et l'instrumentalisation du représentant de l'État est particulièrement choquante et déplacée". Le communiqué ce conclut de cette manière : "le préfet de la Loire n'a cessé, y compris ces derniers jours, de rappeler qu'aucune décision n'était prise concernant le projet de l'A45".