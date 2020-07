Le préfet de la Sarthe durcit les sanctions administratives contre les infractions routières

Le préfet de la Sarthe prend des nouvelles mesures contre les infractions routières dans le département. Certaines sanctions administratives sont alourdies dès lundi 6 juillet 2020. Patrick Dallennes a pu prendre ces décisions grâce à la loi orientation des mobilités (LOM), promulguée le 24 décembre 2019. Il réagit en partie aux treize personnes mortes sur les routes sarthoises depuis le début de l'année, malgré les mois de confinement.

Jusqu'à douze mois de suspension du permis

En accord avec la procureure du Mans, Delphine Dewailly, le préfet s'attaque d'abord à trois types d'infractions : les excès de vitesse, la prise de stupéfiants et l'alcoolémie au volant. Si l'une de ces infractions au code de la route est commise en plus d'un accident corporel ou mortel ou qu'elle est cumulée avec une autre des infractions listées, "la sanction de suspension administrative pourra aller jusqu'à douze mois", explique Patrick Dallennes. Auparavant, les chauffards s'exposaient à six mois de suspension maximum.

Téléphone au volant, deux mois de rétention du permis

Le préfet de la Sarthe créée également une nouvelle forme de sanction administrative. "Dans l'hypothèse d'un délit routier, comme la vitesse ou dépasser sans clignotant, commis en même temps que l'automobiliste est au téléphone, il se verra automatiquement appliqué une suspension du permis de conduire de deux mois", détaille Patrick Dallennes. Selon les chiffres du ministère de l'Intérieur, près d'un accident corporel sur dix est causé par l'utilisation du téléphone au volant.