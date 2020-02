Le préfet de Meurthe-et-Moselle donne son feu vert au projet de nouveau tram dans le Grand Nancy

Nancy, France

Cette signature ne faisait guère de doute après les conclusions de l'enquête publique et le vote qui avait suivi en conseil métropolitain mais c'était une étape obligatoire pour poursuivre le renouvellement de la ligne de tramway dans le Grand Nancy. Le préfet de Meurthe-et-Moselle Eric Freysselinard a déclaré ce projet d'utilité publique.

Une signature qui permet à la métropole d'acquérir des parcelles, des immeubles. Ce n'est pas non plus un blanc seing pour la collectivité qui devra dresser un bilan tous les six mois auprès de la préfecture concernant les mesures inscrites dans l'évaluation environnementale du projet.

Respect du calendrier selon la métropole

Une décision saluée par la métropole du Grand Nancy dans un communiqué selon lequel cette signature va permettre de respecter le calendrier. Un calendrier précisé par la métropole :