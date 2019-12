Le préfet de Vaucluse ne valide pas l'arrêté d'interdiction de circulation des camions sur la rocade d'Avignon

Avignon, France

Le préfet de Vaucluse ne valide pas l'arrêté d'interdiction de circulation des camions de plus de 19 tonnes sur la rocade d'Avignon. La maire Cécile Helle envisageait de mettre en place cette mesure dès le 1er janvier 2020 après avis favorable de l'État. La préfecture estime qu'une telle démarche doit se faire en concertation avec l'ensemble des parties impactées, notamment les collectivités locales, les organisations professionnelles représentatives du transport routier et la population.

Il est en revanche proposé aux élus du bassin de vie d'Avignon (la communauté d'agglomération mais aussi les collectivités du nord des Bouches-du-Rhône) de se rencontrer. Le maire de Châteaurenard a dénoncé cette semaine le bien fondé d'un telle décision unilatérale qu'il qualifie "d'absurde et inadmissible". Une réunion d'urgence se tiendra rapidement pour valider des mesures en cas de pics de pollution. Les camions les plus polluants pourraient ne plus pouvoir circuler à certaines conditions et selon un principe de circulation différenciée selon les vignettes Crit'air.

La préfecture veut aussi faire accélérer la réalisation de la LEO, la liaison est-ouest, dont le chantier doit démarrer en juin 2020.