Carburants : le préfet des Alpes-Maritimes interdit le remplissages des jerricans et des bidons

Le préfet interdit les bidons et les jerricans

Il n'y pas de quoi paniquer dans le département, indique dans un communiqué le préfet des Alpes-Maritimes : "L’état actuel des stocks dans les stations-service du département permet de couvrir le niveau habituel de la demande même si quelques stations-service connaissent aujourd'hui des ruptures partielles d'approvisionnement sur certains produits en raison d'une hausse des achats préventifs."

Ainsi, le préfet des Alpes-Maritimes interdit sur l’ensemble du département à compter de ce jour et jusqu’au 27 mars :

La vente et l’achat de carburants dans des récipients transportables manuellement (jerricans et bidons notamment) autre que pour un usage professionnel, justifié par le client.