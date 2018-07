Orléans, France

Les travaux d'élargissement de l'autoroute A10 au nord d'Orléans (Loiret) vont pouvoir débuter. Le préfet de la région Centre et du Loiret, Jean Marc Falcone, a signé ce lundi l'arrêté déclarant le projet d'utilité publique. Il s'agit de créer une quatrième voie dans chaque sens de circulation entre l'échangeur avec l'A19 et celui avec l'A71, sur une portion de 16 kilomètres qui va de La Chapelle-Saint-Mesmin à Sougy.

C'est un axe régulièrement saturé au moment des départs en vacances, et l'élargissement devrait permettre de fluidifier le trafic. La commission d'enquête publique avait rendu un avis favorable, en mars, et le préfet vient de déclarer le projet d'utilité publique.

L'arrêté signé par le préfet de la région Centre et du Loiret. - DR

222 millions d'euros et 5 ans de travaux

L'aménagement est estimé à 222 millions d'euros, totalement financés par Vinci Autoroutes qui reçoit en échange la prolongation de la concession sur l'A10 jusqu'en 2034. Le chantier doit maintenant débuter dès la fin du mois d'octobre et il devrait durer 5 ans, par petites phases, jusqu'à fin 2023.

Sept communes seront directement concernées, et notamment Ingré dont le maire, Christian Dumas, s'oppose au projet depuis le départ. "J'en pense le plus grand mal, c'est un mauvais projet", réagit-il. On ne m'enlèvera pas de l'idée que quand on rajoute une voie, on rajoute de la circulation, et quand on rajoute de la circulation, _on génère du bruit et de la pollution_".

"J'ai demandé une compensation, mais je n'ai pour le moment aucune assurance de la recevoir"

- Christian Dumas, maire d'Ingré

Mais l'autre point d'achoppement, spécifique à Ingré, est que l'élargissement de l'autoroute implique d'abandonner le projet de la zone d'activité des Mardelles. "Parce qu'on va nous prendre du terrain, et que cette ZAC ne sera donc plus économiquement viable. Mais je n'ai même pas l'assurance d'avoir une compensation financière. Je l'ai demandé mais je n'ai aucune assurance de la recevoir, assure Christian Dumas. _C'est certain qu'ils nous achèteront le terrain, car ils ne sont pas propriétaires_. Mais au prix du marché, à 15 euros le mètre carré, on ne pourra pas s'acheter plus que quelques livres pour la bibliothèque".

Le maire d'Ingré qui n'exclut pas de déposer un recours dans les semaines qui viennent.