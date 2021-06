Le Préfet juge illégal l'arrêté de la maire de Besançon interdisant les poids lourds en transit sur la RN 57

L’arrêté municipal est tombé mardi 22 juin 2021. Il devait concerner les tronçons situés sur le territoire communal de Besançon. À partir du 1er septembre, les poids lourds de plus de 3,5 tonnes ne devaient plus avoir le droit de circuler en agglomération sur la rue de Dole, et sur les boulevards Churchill, Kennedy et Blum.

La maire, Anne Vignot, indiquait vouloir "interpeller l’État dans sa responsabilité". Et montrer l’exemple aux maires des autres communes traversées par cette RN83 "nuisible", qui déverse ces poids lourds dans la RN57.

Ce mardi 29 juin 2021, la Préfecture du Doubs indique dans un communiqué qu'"à la suite des informations publiées dans la presse locale, la préfecture a demandé la communication de cet arrêté à la ville de Besançon pour contrôle de légalité".

De multiples illégalités, Préfet du Doubs

"Après un examen particulièrement attentif du contenu de cet arrêté, indiquent les services de la Préfecture, le Préfet du Doubs a demandé, ce jour, à la ville de Besançon, dans le cadre du contrôle de légalité des actes dévolus aux représentants de l’État, de retirer cet arrêté en raison de multiples illégalités relevées".

Pas d'itinéraire de déviation

En l'occurrence, la RN57 est un axe à grande circulation, qui relève de la compétence des services de l'Etat. Le préfet relève que "l’autorité municipale n’a pas proposé, lorsqu’elle a prescrit ces mesures d’interdiction, un itinéraire de déviation qui ne soit pas excessif en termes de trajet et de durée".

Aucun élément précis ne justifie l'arrêté selon le Préfet

Il souligne que "si l’arrêté municipal fait état de risques liés à la sécurité routière ou aux nuisances sonores, aucun élément précis ou donnée chiffrée n’est fourni par la ville de Besançon pour justifier une mesure d’interdiction générale et absolue".

Anne Vignot a quinze jours pour retirer l’arrêté du 22 juin 2021. Ce mardi soir, la principale intéressée n'a pas fait part de sa décision.