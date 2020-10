Le premier anniversaire du tramway du Grand Avignon fêté ce lundi au centre de maintenance de Saint-Chamand

Le tramway dans l'avenue Saint-Ruf en sens unique depuis un an

Le taux de fréquentation impacté après le confinement remonte malgré la crise sanitaire portant aujourd’hui à une moyenne de 6150 passagers par jour. Les stations les plus fréquentées sont d'abord celle de la gare centre, suivie des Olivades puis Saint-Chamand , un des deux terminus. Bilan paysager également avec un total sur l’ensemble du tracé et ses abords de 850 arbres, 7 350 arbustes et 110 000 plantes vivaces plantés.

Le réseau Orizo, exploitant du tramway et du réseau de bus du Grand Avignon , aura formé 105 agents sur son effectif de 300 salariés dont 68 conducteurs de tram.

Les travaux de la phase deux de prolongation du tracé reportés pour deux ans

Quant au projet de la deuxième phase du tramway avec une prolongation de Saint Roch jusqu'au parking de l'ile Piot d'une part de l’autre des remparts à l'angle Saint-Ruf vers Saint Lazare et l'université, il ne sera lancé pour les travaux que dans deux ans. Le souhait de ce report émis par la maire d'Avignon, Cecile Helle, est validé cette semaine dans un courrier que lui adresse le président du grand Avignon, Joël Guin.

Un délai qui va permettre en revanche d’avancer les projets de nouveaux parkings relais. Ceux de Saint-Chamand et d'Agroparc sont en bonne voie, ceux prévus aux Angles et sur Rognonas sont encore en l'état des démarches administratives pour qu'ils soient concrétisés.