Le premier ministre confirme la création de la ligne de fret ferroviaire "Sète-Calais"

C'est une annonce importante pour le port de Calais et le monde économique de la région des Hauts-de-France. La ligne de fret ferroviaire entre Sète et Calais sera bien créée. C'est Jean Castex qui l'a annoncé ce lundi 27 juillet. La ligne devait être inaugurée en décembre dernier mais avec la grève des transports et la crise sanitaire, elle avait été reporté. Avec le coronavirus et la situation économique difficile, il y avait des incertitudes sur le maintien du projet.

Jean-Marc Puissesseau le président des ports de Calais et Boulogne-sur-Mer © Radio France - Emmanuel Bouin

Cette annonce est une satisfaction pour le port de Calais. Le seul avec un terminal fret ferroviaire en France. Plus de 11 millions d'euros ont été investit en 10 ans. Après Calais-Le Boulou (Espagne), Calais-Orbassano (Italie), une troisième autoroute de fret ferroviaire sera lancée dans les prochaines semaines : "Sète-Calais"