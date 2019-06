Le premier radar tourelle dans l'Indre a été installé près de La Châtre

Les radars tourelles sont plus performants et plus difficiles à dégrader

La Châtre, France

Un premier radar tourelle vient d'être installé dans le département de l'Indre. Il est situé sur la départementale 943, entre La Châtre et Chateaumeillant. Un deuxième doit être installé très prochainement dans le secteur de Bitray. Sur France Bleu Berry, le préfet de l'Indre Thierry Bonnier avait annoncé l'arrivée de ces deux radars tourelles. Des radars plus performants et plus difficiles à dégrader. "Ils ont une hauteur de quatre mètres et ont la capacité de prendre les contrevenants cent mètres avant, cent mètres après. Ils constatent aussi l'absence de ceinture, l'usage du téléphone ou bien le franchissement d'une ligne continue", avait indiqué le préfet de l'Indre.