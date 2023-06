Le premier rail de la ligne 5 du tramway est posé à Montpellier

Michaël Delafosse et Julie Frêche (au centre) participent à la pose et à la soudure du premier rail de la ligne 5 du tramway de Montpellier

Les communes de Lavérune et Clapiers seront donc bientôt reliées, et la ligne 1 désengorgée. Ce sont en tous cas quelques-uns des objectifs de la ligne 5, dont le premier rail a été posé et soudé par Michaël Delafosse et par Julie Frêche, ce samedi, sous le contrôle et avec les explications de plusieurs techniciens qui se chargeront des 6.999 autres, d'ici fin 2025.

ⓘ Publicité

Au total, 27 stations et plusieurs dizaines de kilomètres de rails seront déployés, du nord au sud et à travers une partie de la ville de Montpellier, pour permettre d'aller d'une extrémité à une autre en l'espace de 45 minutes, avec un tram toutes les 6 minutes. Et même toutes les trois minutes, au niveau de l'arrêt de Saint-Eloi, où passera également la ligne 1.

"J'assume des chantiers impopulaires pour protéger les gens"

Un projet à 440 millions d'euros, auquel l'état s'est associé, dont les travaux permettent 2.000 emplois dans les prochains mois, et qui va aussi entraîner des aménagements, d'ici deux ans, avec notamment 20km de pistes cyclables, des espaces verts et la plantation de 1.600 arbres le long des voies.

A terme, la TAM table sur 80.000 passagers par jour, elle qui se réjouit de pouvoir desservir des zones nouvelles et de "désenclaver" certains quartiers prioritaires de la métropole.

Au cours de différentes prises de parole, Michaël Delafosse et Julie Frêche n'ont pas hésité à attaquer la précédente équipe municipale, accusée d'avoir selon eux retardé et abandonné la ligne 5, laquelle aurait du voir initialement le jour en 2017. Philippe Saurel, l'ancien maire, a quant à lui indiqué dans un tweet que "les rails du bouclage de la ligne 4, en juin 2016" constituaient "le 1er tronçon de la Ligne 5".

Michaël Delafosse a aussi affirmé qu'il comprenait l'agacement des riverains, face à cette nouvelle dose de travaux et de désagréments, dans un premier temps. Il demande cependant de la patience, se dit persuadé que la ligne 5 fera le bonheur d'une majorité, une fois achevée. Il rappelle la nécessité de mener à bien ce projet pour libérer le plus grand nombre d'automobilistes de la contrainte de prendre sa voiture, alors que le président de la métropole indique par ailleurs vouloir et devoir revisiter, au passage, les réseaux de gaz, d'eau et d'assainissement.

Les contestataires du collectif Girac se sont faits entendre lors du discours de Michaël Delafosse et de Julie Frêche © Radio France - Bertrand Queneutte

Alors que les travaux de la ligne 5 étaient officiellement lancés, des contestataires du collectif Girac se sont manifestés. Une quinzaine de personnes, banderoles dans les mains, se sont faites entendre lors des discours et des "festivités". Venus essentiellement de Prades le Lez et de Montferrier sur Lez, ils dénoncent un manque de transparence et réclament un autre tracé, eux qui craignent de subir le déplacement d'une partie du trafic automobile.

REPORTAGE

loading

loading

loading